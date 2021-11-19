В колледжи Тверской области поставят новое оборудование для практики будущих специалистов сельского хозяйства

В Тверской области усилят материально-техническое обеспечение пяти профессиональных колледжей региона, где ведется подготовка будущих специалистов сельского хозяйства. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Эта работа ведется в рамках модернизации системы профобразования Верхневолжья, целью которой является подготовка актуальных для экономики региона кадров.

Калашниковскому колледжу приобретут трактор «Уралец – 224», оборудование и материалы для поварской мастерской, обновят мебель в учебных кабинетах. Новую мебель закупят также для Кашинского колледжа. Краснохолмский колледж получит новую технику для оснащения мастерской по направлению «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» – сегодня эта специальность входит в ТОП-50 самых востребованных профессий. Здесь же установят арочный металлодетектор для безопасности учебного процесса.

В Ржевском и Торопецком колледжах для обеспечения безопасности обустроят автоматизированные проходные в зданиях учебных корпусов и общежитиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области