Игорь Руденя включен в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с поддержкой инвестпроектов в сфере деревообработки

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с темой развития инвестиционных проектов в сфере деревообработки на территории Тверской области. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 24 ноября на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области рассмотрены вопросы о поддержке инвестиционных проектов в сфере деревообработки, которые в общей сложности привлекут в регион более 3 млрд рублей инвестиций и создадут около 350 рабочих мест.

В частности, одобрено решение о признании компании «Сегежская упаковка – Центр» резидентом инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Инвестор планирует построить предприятие по изготовлению экологически чистой бумажной упаковки. Компания входит в состав одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов «Сегежа Групп», занимающего лидерские позиции на мировом рынке по производству бумажной упаковки. На ПМЭФ-2021 Тверская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией.

«Поздравляем со вступлением в нашу большую экономическую семью Тверской области. Надеюсь, что с этим проектом у вас возникнут и другие планы на территории Верхневолжья», – сказал губернатор Игорь Руденя по итогам решения Совета поддержать инвестпроект.

Глава региона поручил областному Минтрансу при необходимости скорректировать маршруты курсирующих рядом с парком автобусов, синхронизировать их расписание с графиком работы этого и других предприятий, которые будут действовать в «Боровлево 3».

Также на заседании одобрено включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области расширение производства Пеновской деревообрабатывающей фабрики. Проект предусматривает приобретение и установку высокотехнологичного современного оборудования и увеличение производственных мощностей.

Старт реализации на территории региона двух новых крупных инвестпроектов – результат дополнительных мер поддержки лесопромышленного комплекса, которые с этого года внедрены в Тверской области по поручению губернатора.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.