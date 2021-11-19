В Тверской области пройдёт акция ко Дню Неизвестного солдата

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
3 декабря в Верхневолжье пройдёт областная молодежная патриотическая онлайн-акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Она посвящена памятной дате России – Дню неизвестного солдата.
«Сколько бы лет ни прошло, но подвиг народа-победителя всегда будет жить в наших сердцах. И останется главным жизненным ориентиром для всех поколений нашей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.
В акции примут участие общественные организации военно- патриотической направленности, региональные отделения «Юнармии», школьники, студенты, все желающие.
В этот день в муниципалитетах у воинских захоронений пройдут церемонии заступления на Пост №1, возложения цветов к братским могилам.
Участников акции приглашают опубликовать фото и видео проводимых мероприятий в социальных сетях с хэштегами #НеизвестныйСолдат69 #ПодвигБессмертен.
Пресс-служба Правительства Тверской области