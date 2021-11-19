В Тверской области пройдёт акция ко Дню Неизвестного солдата

3 декабря в Верхневолжье пройдёт областная молодежная патриотическая онлайн-акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Она посвящена памятной дате России – Дню неизвестного солдата.

«Сколько бы лет ни прошло, но подвиг народа-победителя всегда будет жить в наших сердцах. И останется главным жизненным ориентиром для всех поколений нашей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В акции примут участие общественные организации военно- патриотической направленности, региональные отделения «Юнармии», школьники, студенты, все желающие.

В этот день в муниципалитетах у воинских захоронений пройдут церемонии заступления на Пост №1, возложения цветов к братским могилам.

Участников акции приглашают опубликовать фото и видео проводимых мероприятий в социальных сетях с хэштегами #НеизвестныйСолдат69 #ПодвигБессмертен.

Пресс-служба Правительства Тверской области