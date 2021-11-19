Школьники Тверской области на «Уроке цифры» узнают о разработке игр

С 22 ноября по 12 декабря 2021 года во всех школах России проходит новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тема занятия в этом году - разработка игр. Школьники узнают о том, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, а также существующие профессии в этой сфере.

Интерактивное занятие проводит компания VK. Школьники с 1 по 11 класс смогут попробовать себя в разных профессиях из индустрии создания игр. По сюжету тренажёра ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята». Школьникам предлагается ее доработать. Так, младшеклассники попробуют себя в роли программистов, художников, аниматоров. Учащиеся с 5 по 8 классы – гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов, старшеклассники перевоплотятся в продюсеров и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях игр.

Присоединиться к уроку можно в любое время и в любом месте: в школе с учителем и одноклассниками или дома, самостоятельно либо вместе с родителями. Все материалы урока – видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажеры для закрепления знаний, методические указания для учителей – доступны на сайте урокцифры.рф.

«Урок цифры» проводится в России третий учебный год подряд. Задачи проекта – развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. В прошлом учебном году проект охватил более 10 миллионов российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта свыше 41 млн раз.

Развитие детского творчества в цифровых технологиях – одна из ключевых задач технопарка «Кванториум», который работает в Тверской области.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В трёх городах Верхневолжья – Твери, Удомле и Торжке открыты Центры цифрового образования «IT-куб». Это современная площадка развития детей и подростков, которая отличается инновационным форматом занятий и обеспечивает полное погружение школьников в сферу цифровых технологий.

Там школьники могут освоить востребованные языки программирования, научиться разрабатывать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими, работать в команде и креативно мыслить. Уникальная атмосфера технического творчества даст возможность не просто изучать информационные технологии, а самостоятельно создавать программные проекты.

Планируется, что в 2022 году IT-кубы появятся в Кимрах и Вышнем Волочке.

Пресс-служба Правительства Тверской области