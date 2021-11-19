В Верхневолжье пациенты Областного перинатального центра получили бесплатную консультацию врачей центра им. А.Н. Бакулева

В Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной прошел бесплатный прием специалистов из центра им.А.Н. Бакулева. Очную консультацию получили 60 пациентов - дети и беременные женщины. Бесплатное обследование проводила профессиональная команда докторов, в числе которых врачи ультразвуковой диагностики, сердечно-сосудистый хирург, детский кардиолог.

Выездное консультирование пациентов из группы высокого риска специалисты из столицы проводили уже во второй раз. С малышами из областного перинатального центра и историями их болезней, московские врачи из центра А.Н.Бакулева знакомы удаленно, многие были прооперированы в центре и теперь получили направление на реабилитацию.

Как отметили московские медики, в перинатальном центре своевременная диагностика пороков развития сердца достигает 98% и каждый случай взят на контроль. ⠀

«Мы консультируемся с коллегами из федеральных центров еще на этапе подготовки к родам. За последние три года перинатальный центр направил для лечения к специалистам-кардиохирургам более 10 малышей, все они были спасены и получили шанс на полное выздоровление» - отметила главный врач перинатального центра Людмила Гребенщикова.

В Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева все операции проводятся по квотам бесплатно. Взаимодействие с перинатальным центром позволяет сделать важную операцию своевременно и не допустить осложнений для здоровья ребенка.

Пресс-служба Правительства Тверской области