Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 75 440 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 422 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 554 269 человек, за последние сутки – 1415 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 296 690, в том числе за последние сутки их проведено 2803.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 87 638 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2095 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 30 847

Конаковский район 6816

Ржев 4892

Калининский район 3987

Вышневолоцкий городской округ 3526

Торжок 2877

Кимры 2568

Бологовский район 1958

Кашинский городской округ 1918

Бежецкий район 1906

Старицкий район 1861

Осташковский городской округ 1843

Калязинский район 1692

Лихославльский район 1649

Нелидовский городской округ 1549

Максатихинский район 1255

Западнодвинский муниципальный округ 1246

Торопецкий район 1213

Оленинский муниципальный округ 1057

Кувшиновский район 1015

Рамешковский район 985

Торжокский район 969

Весьегонский муниципальный округ 938

Зубцовский район 850

Андреапольский муниципальный округ 809

Селижаровский муниципальный округ 780

Ржевский район 753

Спировский район 725

Пеновский муниципальный округ 533

Сонковский район 526

ЗАТО Озёрный 517

Кимрский район 510

Кесовогорский район 475

Сандовский муниципальный округ 469

Краснохолмский муниципальный округ 469

Бельский район 457

Фировский район 434

Жарковский район 257

Молоковский район 238

Лесной муниципальный округ 235

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области