Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 75 440 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 422 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 554 269 человек, за последние сутки – 1415 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 296 690, в том числе за последние сутки их проведено 2803.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 87 638 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2095 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 30 847
Конаковский район 6816
Ржев 4892
Калининский район 3987
Вышневолоцкий городской округ 3526
Торжок 2877
Кимры 2568
Бологовский район 1958
Кашинский городской округ 1918
Бежецкий район 1906
Старицкий район 1861
Осташковский городской округ 1843
Калязинский район 1692
Лихославльский район 1649
Нелидовский городской округ 1549
Максатихинский район 1255
Западнодвинский муниципальный округ 1246
Торопецкий район 1213
Оленинский муниципальный округ 1057
Кувшиновский район 1015
Рамешковский район 985
Торжокский район 969
Весьегонский муниципальный округ 938
Зубцовский район 850
Андреапольский муниципальный округ 809
Селижаровский муниципальный округ 780
Ржевский район 753
Спировский район 725
Пеновский муниципальный округ 533
Сонковский район 526
ЗАТО Озёрный 517
Кимрский район 510
Кесовогорский район 475
Сандовский муниципальный округ 469
Краснохолмский муниципальный округ 469
Бельский район 457
Фировский район 434
Жарковский район 257
Молоковский район 238
Лесной муниципальный округ 235
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области