В столице Верхневолжья пройдут банковские дни

В Твери на площадке мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» пройдут банковские дни, приуроченные ко Дню банковского работника. В рамках трёхдневного марафона, с 30 ноября по 2 декабря, для школьников и студентов состоятся лекции, викторины, мастер-классы, выставки и практические занятия.

Участие в подобных мероприятиях дает возможность юным жителям Верхневолжья сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, способствует профессиональному самоопределению.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами финансовой грамотности, предпринимательской деятельности подрастающего поколение необходимо знакомить со школьной скамьи.

Кроме того, в рамках мероприятия будет работать выставка «Время и деньги», которая познакомит участников банковских дней с историей российских денег.

Также представители Банка России окажут индивидуальные консультации преподавателям по работе с профильными учебными изданиями по финансовой грамотности, а тверским библиотекам будут переданы в дар комплекты учебной литературы.

Для жителей города на экранах парка уже доступны анимированные видеоролики, которые рассказывают о грамотном финансовом поведении.

Организаторами мероприятия выступают - тверское Отделение Банка России и АНО «Тверской вектор» при поддержке Министерства финансов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области