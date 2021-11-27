В школы Торопецкого района поставлено компьютерное и интерактивное оборудование

Для двух школ Торопецкого района Тверской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» закуплены комплекты компьютерного и интерактивного оборудования.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В среднюю школу № 2 поступило 30 новых ноутбуков, в Подгородненскую основную общеобразовательную школу - 20 ноутбуков. Кроме того, для образовательных организаций приобрели принтеры, сканеры, копировальные аппараты.

В числе поступившего оборудования также интерактивные комплексы, которые имеют функции распознавания объектов касания, подключения к сети Интернет беспроводным способом и графического комментирования поверх производственного изображения, возможность удаленного включения посредством отправки специального пакета данных через «Ethernet».

Пресс-служба Правительства Тверской области