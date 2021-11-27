Для Тверского онкологического диспансера приобретут новый ускорительный комплекс и аппарат брахитерапии

Ускорительный комплекс и аппарат брахитерапии приобретут для Тверского областного клинического онкологического диспансера. Вопрос рассмотрен 26 ноября на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Новая современная техника для онкодиспансера, которая позволит повысить качество оказания медицинской помощи, закупается в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Ее установят в 2022 году.

По национальному проекту «Здравоохранение» в регионе приобретается большое количество современного оборудования.

Только за два последних года для областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая техника.

Благодаря этому значительно расширяется спектр оказываемой помощи. В Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

Так, в сентябре 2021 года врачи учреждения впервые провели высокотехнологичную реконструктивную операцию «Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом» после проведенной ранее радикальной мастэктомии. Для Тверского областного онкологического диспансера это стало новым этапом в развитии реконструктивной хирургии.

В 2021 году в областной онкодиспансер заявлена поставка 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, специализированных аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов и др.

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется свыше 4 тыс. операций.

Пресс-служба Правительства Тверской области