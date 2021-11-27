Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 75 018 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 438 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 553 258 человек, за последние сутки – 3025 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 293 887, в том числе за последние сутки их проведено 4482.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 87 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2085 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 30 723
Конаковский район 6776
Ржев 4879
Калининский район 3967
Вышневолоцкий городской округ 3514
Торжок 2864
Кимры 2560
Бологовский район 1943
Кашинский городской округ 1907
Бежецкий район 1890
Старицкий район 1854
Осташковский городской округ 1836
Калязинский район 1692
Лихославльский район 1637
Нелидовский городской округ 1542
Максатихинский район 1254
Западнодвинский муниципальный округ 1237
Торопецкий район 1212
Оленинский муниципальный округ 1056
Кувшиновский район 1007
Рамешковский район 984
Торжокский район 963
Весьегонский муниципальный округ 933
Зубцовский район 849
Андреапольский муниципальный округ 805
Селижаровский муниципальный округ 780
Ржевский район 752
Спировский район 725
Пеновский муниципальный округ 532
Сонковский район 517
ЗАТО Озёрный 517
Кимрский район 510
Кесовогорский район 474
Сандовский муниципальный округ 462
Краснохолмский муниципальный округ 467
Бельский район 449
Фировский район 433
Жарковский район 256
Молоковский район 238
Лесной муниципальный округ 235
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области