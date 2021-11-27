Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 75 018 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 438 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 553 258 человек, за последние сутки – 3025 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 293 887, в том числе за последние сутки их проведено 4482.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 87 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2085 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 30 723

Конаковский район 6776

Ржев 4879

Калининский район 3967

Вышневолоцкий городской округ 3514

Торжок 2864

Кимры 2560

Бологовский район 1943

Кашинский городской округ 1907

Бежецкий район 1890

Старицкий район 1854

Осташковский городской округ 1836

Калязинский район 1692

Лихославльский район 1637

Нелидовский городской округ 1542

Максатихинский район 1254

Западнодвинский муниципальный округ 1237

Торопецкий район 1212

Оленинский муниципальный округ 1056

Кувшиновский район 1007

Рамешковский район 984

Торжокский район 963

Весьегонский муниципальный округ 933

Зубцовский район 849

Андреапольский муниципальный округ 805

Селижаровский муниципальный округ 780

Ржевский район 752

Спировский район 725

Пеновский муниципальный округ 532

Сонковский район 517

ЗАТО Озёрный 517

Кимрский район 510

Кесовогорский район 474

Сандовский муниципальный округ 462

Краснохолмский муниципальный округ 467

Бельский район 449

Фировский район 433

Жарковский район 256

Молоковский район 238

Лесной муниципальный округ 235

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области