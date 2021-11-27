В Бежецке Тверской области проверили соблюдение эпидемиологических требований в торговом центре и кинотеатре

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Контрольные мероприятия прошли в Бежецке. Сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали торговый центр «Старт» и кинотеатр «Юбилейный».

Традиционно проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов о дезинфекции, соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями центра.

Во время контрольных мероприятий незначительные недочеты выявлены в торговом центре. В кинотеатре нарушений не зафиксировано – здесь полностью соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила.

«В адрес руководства торгового центра будет направлено требование об устранении и восстановлении поврежденной разметки для обеспечения социальной дистанции», – прокомментировала итоги рейда врио начальника отдела Роспотребнадзора в Бежецком районе Галина Новикова.

В тверском регионе рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований в период пандемии коронавируса регулярно проводятся в общественном транспорте, легковых такси, в оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. В том числе проверяется соблюдение масочного режима.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях вокзалов, станций, пассажирских платформ.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области