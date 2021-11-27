В народном голосовании за название 170-летнего дуба в центре Твери лидирует «Дуб у Гальяни»

Жители Верхневолжья выбирают название для дуба-долгожителя в центре Твери. Сейчас лидирует название «Дуб у Гальяни», за него отдали голоса более половины участников опроса. На втором месте – «Дуб Поэтический», на третьем – «Дуб вековой».

170-летнему дереву на улице Андрея Дементьева недавно присвоен статус особо охраняемой природной территории - памятника природы.

Для голосования предложено несколько вариантов:

1. «Дуб Скорбященский» (по историческому названию нынешней улицы Андрея Дементьева);

2. «Дуб Поэтический» (исторически на этой улице бывали многие российские поэты, сейчас она носит имя нашего земляка, поэта Андрея Дементьева, и здесь же располагается единственный в России Дом поэзии Андрея Дементьева);

3. «Дуб у Гальяни» (по названию располагавшейся в здании напротив знаменитой гостиницы купца Гальяни, где неоднократно бывал Александр Пушкин и другие известные деятели);

4. «Дуб Достоевского» (порядка 170 лет назад, когда, как предполагается, начал свою историю дуб, в гостинице купца Гальяни останавливался и проживал писатель Федор Достоевский, 200-летие которого весь мир отмечает в 2021 году).

5. «Дуб вековой» (чтобы подчеркнуть значительный возраст дерева)

Сделать выбор предлагается на сайте Минприроды по ссылке: https://минприроды.тверскаяобласть.рф/opros/opros-po-nazvaniu-duba.php, на странице Вконтакте https://vk.com/wall-135894105_33048 в группе «Чистый регион» https://m.vk.com/wall-187218215_1163

В социальных сетях можно прокомментировать свой выбор или предложить собственный вариант названия дерева. Например, один из жителей предложил именовать его «Дуб Лукоморский».

Народное голосование продлится до 15 декабря. После подведения итогов рядом с деревом-памятником будет установлена табличка с полной информацией о дубе.

Сейчас в Национальный реестр старовозрастных деревьев России включено восемь деревьев, произрастающих на территории Тверской области: шесть дубов черешчатых, одна сосна обыкновенная и один вяз. Названия, присвоенные деревьям, имеют исторические корни, например, дуб Царский в парке «Воксал» в Твери.

Министерство природных ресурсов и экологии