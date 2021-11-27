В Тверской области прошли Кункинские чтения в честь создателя коллекции Кашинского краеведческого музея

В городе Кашине Тверской области состоялись вторые Кункинские краеведческие чтения. Событие организовано в память о создателе коллекции Кашинского краеведческого музея Иоасафе Яковлевиче Кункине. В этом году чтения посвятили 750-летию Тверской епархии, 750-летию святого благоверного великого князя Михаила Тверского, 500-летию обретения мощей преподобного Макария Калязинского.

Чтения объединили учёных, исследователей, краеведов из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Ржева, Бежецка, Калязина и Кашинского городского округа, а также студентов Тверского государственного университета и Санкт-Петербургской духовной академии.

Работа секций длилась два дня. Участники чтений представили исследования о судьбах людей, живших в разные эпохи и оставивших свой след в истории тверского края, о храмах и памятниках архитектуры Кашина и Кашинского уезда.

Участники чтений почтили память Иосафа Яковлевича Кункина – возложили цветы к киоту, установленному в парке, где прежде стояла Троицкая церковь – возле нее был погребен известный деятель.

Пресс-служба Правительства Тверской области