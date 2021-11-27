В школы и библиотеки Тверской области поступит новая книга «В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Тверские страницы»

26 ноября в Твери в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» прошла презентация книги профессора Тверского филиала РГУ им. А.Н. Косыгина Вячеслава Воробьева «В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Тверские страницы». Во вступительном слове к книге Губернатор Игорь Руденя отметил, что это уникальное издание, аналогов которому нет ни в одном регионе России.

«Древняя тверская земля является одним из центров формирования русского языка как важнейшей части великого культурного наследия нашего Отечества, носителя духовных ценностей, мудрости и традиций нашего народа. Уверен, что эта книга послужит делу сохранения чистоты русского языка, сбережения великого духовно-нравственного наследия нашего народа, поможет воспитанию у молодых поколений любви и уважения к родному языку», - подчеркнул Игорь Руденя.

Книга издана в год празднования 220-летия со дня рождения великого русского ученого и просветителя, автора многотомного «Толкового словаря живого великорусского языка» и сборника «Пословицы русского народа» Владимира Ивановича Даля и 155-летия со дня выхода первого полного издания «Толкового словаря» В.И. Даля.

В «Толковом словаре» содержится более 3500 слов с пометкой «твер.», то есть записанных в Тверской губернии. Изучение словаря показывает, что эти слова отражают большинство важнейших понятий и смыслов русского языка и культуры русского народа, его православного духа. В городе Твери в настоящее время проживает праправнучка В.И. Даля Анастасия Журавская, которая приняла участие в презентации книги.

Издание «В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Тверские страницы» выпущено тиражом 700 экземпляров. Книги будут переданы в школы и библиотеки Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области