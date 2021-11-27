На маршрутах в Конаковском районе при запуске новой модели пассажирских перевозок будут работать 33 автобуса

Развитие системы общественного транспорта в Конаковском районе Тверской области обсуждалось на совещании, которое 26 ноября провёл Губернатор Игоря Руденя. Новая модель пассажирских перевозок будет внедрена в муниципалитете в марте 2022 года.

Всего планируется создание 11 городских и 23 пригородных маршрутов. На линиях будут работать 33 автобуса - 28 автобусов среднего класса и 5 низкопольных микроавтобусов «ГАЗель City». До начала совещания Игорю Рудене была представлена эта новая модель автобуса.

«Могу сказать, что это уже совершенно другой уровень транспортного средства. Качество на порядок выше», - отметил на совещании глава региона.

Жителям Конаковского района будут доступны все преимущества новой системы пассажирских перевозок, которая уже успешно работает в Твери и Калининском районе, Кимрской, Ржевской, Старицкой и Зубцовской агломерациях. На этих территориях ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта.

Запуск новой модели позволил изменить в регионе ситуацию в сфере пассажирских перевозок. Обеспечено стабильное соблюдение расписания автобусов. Количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось в 3 раза, число пострадавших в них людей – в 4 раза.

На сегодняшний день более 40 регионов уже ознакомились с работой новой системы пассажирских перевозок в тверском регионе.

Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области