Тверская область станет одним из первых регионов, где на маршруты общественного транспорта выйдет новая модель «ГАЗель City»

Тверская область станет одним из первых регионов страны, где на маршруты общественного транспорта выйдет новая модель «ГАЗель City». Пилотной территорий выбран Конаковский район, систему пассажирских перевозок там планируют запустить в марте 2022 года. 26 ноября представители компании «Транспорт Верхневолжья» продемонстрировали новую модель автобуса Губернатору Игорю Рудене.

«ГАЗель City» – автобус малого класса с новой компоновкой кузова, созданный специально для маршрутов с небольшим пассажиропотоком и рассчитанный на перевозку 22 человек. Он отличается высоким салоном, максимальным уровнем остекления, широкой двойной дверью и просторным проходом между рядами сидений. В микроавтобусе предусмотрена система обеззараживания воздуха и дезинфекции поручней.

Машина отвечает требованиям программы «Доступная среда». Здесь нет ступеней, поэтому у пассажиров в инвалидных креслах, у родителей с детьми в колясках не возникнет трудностей при посадке и высадке. Водитель может одним нажатием кнопки опустить и приподнять автобус вровень с бордюром, что облегчает посадку и высадку пожилых людей, маломобильных граждан, пассажиров с колясками, самокатами, сумками-тележками.

Кроме «ГАЗель City», которые будут обслуживать маршруты с небольшим количеством пассажиров, на маршруты в Конаковском районе выйдут автобусы большей вместимости.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. Новая система пассажирских перевозок работает в Твери и Калининском районе, Кимрской, Ржевской, Старицкой и Зубцовской агломерациях.

Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда.

Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области