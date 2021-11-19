В преддверии Дня матери Губернатор Игорь Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса «Лучшее семейное подворье»

26 ноября в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери, который будет отмечаться в воскресенье. Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником собравшихся в зале областной филармонии многодетных мам, женщин, награжденных Почетным знаком Тверской области «Слава Матери», принимающих активное участие в общественной жизни Верхневолжья.

«На доброте и самоотверженности матерей строится вся наша жизнь. Я уверен, что наши тверские дети приумножат достижения Верхневолжья и славу нашего Отечества. Но каких бы высот они не достигли, за теплотой и мудрым советом они всегда будут обращаться к своим мамам, будут приходить в свой отчий дом. Вы ежедневно, круглосуточно, без отпусков и выходных, выполняете самую главную работу – являетесь хранительницами домашнего очага. Хочу поблагодарить всех матерей Тверской области за этот труд», - сказал Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: поддержка материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей сегодня являются ключевыми задачами государства.

На региональном уровне введены дополнительные меры поддержки молодых и многодетных семей. Результатом работы стало увеличение числа многодетных семей в Тверской области почти на треть: с 9967 в 2016-ом до 13949 семей в 2021-ом году.

Как сообщил Губернатор, комплексная система мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье будет развиваться.

По словам Игоря Рудени, в планах следующего года – расширение жилищной программы для многодетных семей, предоставление бесплатной школьной формы всем детям из многодетных семей - с 1 по 11 классы и другие новые меры.

На торжественном мероприятии Почетный знак Тверской области «Слава матери» был вручён мамам пятерых детей Наталье Асламовой из Западнодвинского муниципального округа и Светлане Ивановой из Твери, а также маме шестерых детей Татьяне Кузнецовой из Ржева.

«Я считаю, что самое главное в семье – это мир, взаимоуважение и любовь к труду», - поделилась Татьяна Кузнецова.

Также на празднике были объявлены победители регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Игорь Руденя вручил семьям сертификаты.

Третьего места и приза - комплекта бытовой техники и инструментов удостоена семья Трофимовых из деревни Поречье Бологовского района. Родители и трое их детей свою семейную ферму, на которой обитают коровы, телята, бык и более ста кур, называют «Трофимов двор».

Второе место на конкурсе и легковой автомобиль получила семья Метёлкиных из деревни Церпени Молоковского муниципального округа. В семье шесть детей и каждый из них помогает родителям по хозяйству. Ферма Метёлкиных – это коровы, лошади, куры и пчёлы.

«Инициатива участия в конкурсе была моя и папина. У нас в семье даже младшие дети – это маленькие хозяева», - рассказала старшая дочь Метёлкиных Олеся.

Первое место в региональном конкурсе «Лучшее семейное подворье» заняла семья Бажановых, которая проживает и ведёт своё большое хозяйство в деревне Красное Калязинского района. Семье, в которой воспитываются четыре сына и дочь, вручены ключи от пассажирского микроавтобуса.

«У нас три коровы, четыре поросёнка, телята, курицы, гуси. Сами сеем овёс, пашем землю. Все дети помогают. Нет у нас никакого секрета победы в конкурсе, просто со всей преданностью занимаемся своих хозяйством, постоянно работаем», - поделились Наталья и Андрей Бажановы.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография». Он призван пропагандировать и повышать общественный престиж семьи, многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства и успешной жизни в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области