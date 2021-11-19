В Твери впервые прошел фестиваль «ГТО без границ» для людей с ограничениями по здоровью

26 ноября в Твери на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова впервые прошел фестиваль «ГТО без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Событие посвящено 90-летию создания комплекса ГТО.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями здоровья можно было вовлечь в активную жизнь», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В фестивале приняли участие жители из разных муниципалитетов в возрасте от 7 лет и старше – всего более 200 человек из 17 районов Верхневолжья. Почетным гостем стал Посол ГТО в Тверской области, президент Олимпийского совета региона, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике Богдан Пищальников.

По итогам выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» участникам вручили знаки отличия ВФСК «ГТО». Всем, кто принял участие в празднике – памятные призы.

Организаторы Фестиваля – Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области