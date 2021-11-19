Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедий в Кемеровской области

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования главе Кемеровской области Сергею Цивилеву и жителям региона в связи с трагедий на шахте «Листвяжная», где погибли люди.

«Примите глубокие соболезнования в связи гибелью горняков и спасателей в результате аварии на шахте «Листвяжная». Жители Верхневолжья потрясены горем, которое обрушилось на Кузбасс, разделяют скорбь каждой семьи, потерявшей родных и близких людей. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Пресс-служба Правительства Тверской области