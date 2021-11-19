Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям при Правительстве Тверской области

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В Тверской области продолжается работа по расширению регионального лесного фонда. Так, земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 46,7 га, расположенный в Конаковском районе, переведут в лесной фонд. Решение принято на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое 26 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.
Работа по переводу заросших сельхозземель в лесной фонд, своевременной постановке этих участков на кадастровый учет активизирована по поручению главы региона в рамках выполнения задачи развития и декриминализации лесного комплекса, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.
Комплекс мер по расширению лесного фонда позволит повысить эффективность борьбы с незаконными рубками леса, обеспечить необходимый запас ресурсов для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.
Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос о переводе участка в Медновском сельском поселении Калининского района из сельхозземель в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения объектов производственной базы.
Пресс-служба Правительства Тверской области