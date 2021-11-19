В Твери пройдёт цикл лекций, посвящённых 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского

С 26 по 29 ноября для школьников и студентов в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдет цикл мультимедийных бесед «Писатель, потрясающий душу». Мероприятие приурочено к отмечаемому в этом году 200 - летию со дня рождения классика мировой литературы, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского.

Участниками цикла мультимедийных бесед станут учащиеся и педагоги школы №1 города Твери, студенты Тверского колледжа сервиса и туризма и Высшей школы предпринимательства.

По данным ЮНЕСКО, сегодня Ф.М. Достоевский – один из самых читаемых и переводимых русских авторов в мире. Во многих из его высказываний предстоит разобраться слушателям лекций.

Тверь и Достоевский тесно связаны: здесь Федор Михайлович жил и работал несколько месяцев, когда вернулся из ссылки в Сибирь в 1859 году. Писатель снял номер в гостинице «Гальяни», здание которой в настоящее время находится на пересечении улиц Андрея Дементьева и Пушкинской.

Пресс-служба Правительства Тверской области