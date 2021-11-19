28 ноября – День матери в России

МИЛЫМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕМ!

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут! 27 ноября в 13 часов ждём всех-всех на праздничный концерт «Букет из самых нежных чувств», который пройдет в районном Дворце культуры «Современник». Приходите!

Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери в России!

Великая сила материнской любви оберегает и согревает нас с самого рождения, вселяет веру в себя, вдохновляет на достижения. Именно от мамы мы получаем первые, самые главные уроки нравственности, доброты и трудолюбия, заботы о ближних, своем крае и стране.

Спасибо вам, дорогие мамы, бабушки и прабабушки, за ваши большие сердца, за то, что отдаете все силы, чтобы дети выросли хорошими людьми, достойными гражданами нашей великой Родины. Особые слова благодарности – многодетным мамам за сохранение и укрепление традиции большой и крепкой семьи, важный вклад в настоящее и будущее тверского края и всей России.

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия и как можно больше поводов для улыбок и счастья! Пусть дети, внуки и правнуки окружают вас заботой и радуют своими успехами!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.