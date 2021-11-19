30 ноября – День клубного работника Тверской области

ДРУЖНАЯ КОМАНДА КУЛЬТРАБОТНИКОВ

Уважаемые работники и ветераны клубов, домов и дворцов культуры, культурно-досуговых учреждений!

Сердечно поздравляю вас с Днем клубного работника Тверской области! В этот праздник мы чествуем неравнодушных, увлечённых своим делом людей – тех, кто своим трудом сохраняет и приумножает уникальное культурное наследие Верхневолжья, с честью несёт высокую просветительскую миссию, способствует укреплению духовно-нравственных традиций в обществе.

Благодаря вашему мастерству, самоотдаче и творческой энергии, жизнь нашего региона ежедневно наполняется интересными, содержательными и яркими событиями. В Верхневолжье созданы условия для раскрытия и реализации талантов представителей всех поколений.

Спасибо вам за верность призванию и вдохновенный труд, благодаря которому Верхневолжье заслуженно является одним из признанных культурных центров России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, реализации творческих планов и новых успехов на благо Тверской области!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны клубов, домов и дворцов культуры, культурно-досуговых учреждений!

Сердечно поздравляем вас с Днем клубного работника Тверской области! Этот праздничный день является признанием ваших заслуг в сохранении и приумножении уникального культурного наследия Конаковского района, эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения.

Благодаря вашим талантам, одухотворенности и увлеченности, каждый новый день наполнен яркими событиями, творческими мероприятиями и новыми проектами. Интересный досуг, возможность для самореализации и разностороннего развития - все это важная часть работы по повышению уровня жизни жителей Конаковского района. Благодарим вас за труд, верность призванию и большой вклад в развитие района.

Пусть в вашей жизни всегда будут радость, счастье, вдохновение, благополучие и любовь!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.



День клубного работника Тверской области – это уникальный праздник, который существует только в нашем регионе. И в канун этого дня, который отмечается 30 ноября, мы хотим от всей души поздравить всех работников отрасли культуры, которые трудятся на ее передовом крае - в городских и сельских домах культуры, досуговых центрах и т.д. О людях этой профессии – наш рассказ на 4-й странице «Зари». А на первой странице – дружный коллектив нашего самого главного ДК - районного Дворца культуры «Современник».

На снимке (слева направо): культорганизатор С.В.Кустова, гардеробщики С.В.Бурдыкова и М.И.Замоша, слесарь-ремонтник М.В.Смирнов, режиссер театра «Пигмалион» Г.П.Рыманова, замдиректора по общим вопросам С.Н.Сергеев, завотделом по работе с детьми, подростками и молодежью О.А.Гулеева, директор Н.А.Сергеева, завотделом социально-досуговой деятельности О.С.Гаврилова, бухгалтер Е.А.Лашкова, художественный руководитель Н.О.Исакова, главный бухгалтер Н.В.Свешникова, хореограф Е.В.Жугару, ведущий методист Н.А.Барановская, начальник хозяйственного отдела О.И.Акафьева, режиссер образцового театра «Теремок» О.А.Бардакова.