МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Проект бюджета Конаковского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полный текст бюджета Конаковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет опубликован в газете «Заря» и на официальном сайте администрации Конаковского района. Публичные слушания состоятся 17 декабря. О месте и времени проведения будет сообщено позже. Предлагаем ознакомиться с основными параметрами проекта бюджета района.

О востребованных направлениях

социального контракта в Конаковском районе

В этом году мы не раз рассказывали о том, что такое социальный контракт, кто и как его может заключить, сообщали об основных направлениях его деятельности.

Напомним: социальный контракт - это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей или малоимущим одиноко проживающим гражданином и управлением социальной защиты населения. По условиям контракта государством безвозмездно предоставляются денежные средства, с помощью которых граждане улучшают материальное благополучие своей семьи. Срок действия контракта составляет от 3 до 12 месяцев.

О самых востребованных направлениях социального контракта в Конаковском районе рассказал директор Центра социальной поддержки населения Конаковского района Андрей Колпаков:

- За поддержкой от государства в ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района в 2021 году обратились 39 человек, в том числе, за последние два месяца одобрено 3 заявления граждан на развитие предпринимательской деятельности в качестве самозанятых, 10 заявлений на поиск работы. Специалисты органов социальной защиты выявляют трудности и потребности семьи, ресурсы по повышению благосостояния граждан. Оказывают консультации потенциальным получателям по направлениям социального контракта, перечню необходимых документов, составлению бизнес-планов. Есть и проблемы, связанные с тем, что потенциальные получатели контракта не хотят оформляться как самозанятые, выходить «из тени», несмотря на то, что оказывают услуги гражданам. Заключены и планируются социальные контракты на маникюрный кабинет, парикмахерскую, по поиску работы, включающие в том числе и обучение. Есть и те, кому отказали. Основной причиной отказа является то, что заявители не использовали все имеющиеся ресурсы, помимо социального контракта, не подали заявление на детские пособия; не вышли на работу, хотя дети ходят в детский сад; не обратились за мерами социальной поддержки по конкретным направлениям.

Как считает директор Центра социальной поддержки населения Конаковского района Андрей Колпаков, главное – создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности. Такая помощь не только помогает людям справиться с финансовыми проблемами, но и стимулирует их проявлять активную жизненную позицию, используя собственный трудовой, образовательный и творческий потенциал.

- Пока в Конаковском районе два типа получателей. Первый – это граждане, которые рассчитывают на себя и хотят улучшить свое материальное положение за счет работы в качестве самозанятых. Второй – это граждане, стоящие или планирующие стать в Центр занятости для поиска работы и заключающие социальный контракт для получения содействия в трудоустройстве.

Направление, связанное с трудоустройством, реализуется совместно ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района Тверской области и ГКУ ТО «Центр занятости населения Конаковского района». Гражданам подбираются оптимальные варианты взаимодействия с работодателями.

В рамках данного направления социального контракта существуют несколько мероприятий:

Трудоустройство

Выплаты по мероприятию «Поиск работы» в рамках социального контракта осуществляются не более 4 месяцев (в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в размере 12144,22 рубля в период действия социального контракта).

Профессиональное обучение

При желании малоимущего гражданина пройти переобучение или повышение квалификации в рамках социального контракта по поиску работы.

Можно выбрать курсы обучения сроком не более 3 месяцев и стоимостью не дороже 30 тысяч рублей. На период обучения предоставляется выплата пособия в размере 6072,11 рубля.

Стажировка

После обучения гражданин может пройти стажировку, но не более 3 месяцев. В этом случае выплата производится организации за стажировку заявителя в размере 12144,22 рубля ежемесячно.

Срок заключения социального контракта по поиску работы – от 4 месяцев, но не более чем на 9 месяцев.

Малоимущие граждане, желающие открыть свое дело, могут получить финансовую поддержку до 250000 рублей для приобретения основных средств, материально-производственных запасов, необходимых для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, заключив социальный контракт. Возможно развитие любого направления деятельности, в т.ч. и сельскохозяйственной.

Нововведением в 2021 году стала возможность в рамках данного направления пройти переобучение или повышение квалификации на курсах сроком не более 3 месяцев и стоимостью не более 30 тысяч рублей.

Срок заключения социального контракта по данному направлению – не более чем на 12 месяцев.

Обязательным условием является регистрация заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

И главное: в социальном контракте содержится информация об ответственности сторон за его исполнение. Нужно соблюдать договор, исполняя все пункты программы по выходу из сложной жизненной ситуации, которая была составлена специалистами для потенциального получателя.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района