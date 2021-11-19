ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА РАЙОНА

НАШ КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В следующий вторник на тверской земле отмечается уникальный праздник – День клубного работника Тверской области. Он был утвержден постановлением губернатора Тверской области в 2002 году и отмечается ежегодно 30 ноября. В этот день мы чествуем профессионалов особого уровня, талантливых и беззаветно преданных своему делу, неистощимых на выдумку работников клубных учреждений: дворцов и домов культуры, досуговых центров и сельских клубов. В Конаковском районе таких учреждений 17: это 12 домов и дворцов культуры и 5 досуговых центров. В них работают творческие, неутомимые на выдумку, люди, ответственные и искренне преданные своему делу.

На стенде «Лучшие люди Конаковского района», который ежегодно обновляется и находится перед зданием районной администрации, работники культуры всегда занимают видное почетное место. И сегодня мы хотим рассказать о четырех таких людях. Они того стоят.

Софья Андреевна СТЕПАНОВА, руководитель ансамбля танца

«Непоседы» МБУ «Центр досуга городского поселения поселок Козлово».

Софья СТЕПАНОВА – молодой талантливый педагог, который уже заявил о себе на небосклоне культуры как многогранная творческая личность. Она закончила ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова» по специальности «народное художественное творчество» (вид - хореографическое творчество) в 2016 году. С того же времени работает руководителем ансамбля танца «Непоседы» в МБУ «Центр досуга городского поселения поселок Козлово». Общий стаж – почти пять лет.

Она постоянно стремится к улучшению своих знаний и навыков, посещает разнообразные теоретические и практические мастер-классы, повышает квалификацию. За эти годы выработала свой стиль профессиональной деятельности. В работе использует множество разнообразных методов, средств и приемов обучения, что обеспечивает хорошее качество подготовки, а также формирование эстетического вкуса и развитие творческого потенциала детей.

Благодаря её творчеству репертуар ансамбля танца «Непоседы» и танцевального трио «NIK-S», которыми она руководит, стал более насыщенным и разнообразным. Она проводит непосредственную работу с коллективом как репетиционную, так и концертную, кроме того, дополнительно ведет для взрослых занятия по стретчингу. На своих занятиях уделяет большое внимание не только наработке хореографических навыков, но и изучению культуры народов мира, популяризации народного творчества. Передает свои знания и опыт ученикам.

В своей работе умеет добиваться необходимого результата. Коллектив под руководством молодого хореографа участвует и становится победителем в районных, областных и международных конкурсах и фестивалях. Следует отметить, что Софья Андреевна - творческая личность и обладает высокой работоспособностью: её приглашают для сотрудничества с другими коллективами в Тверь, Клин и Торжок. Иногда она делится своим творчеством и проводит свои танцевальные мастер-классы. Личность руководителя и его мастерство обеспечивают хорошую мотивацию для детей. Софья Андреевна - отзывчивый, понимающий детей, трудолюбивый руководитель детского коллектива, её отличают профессионализм, стремление к совершенству хореографического мастерства, развитие творческого вдохновения, ответственность за результаты своего труда. Она располагает к себе людей, всегда находит нужные формы общения. Родители с благодарностью относятся к её кропотливому, нелегкому труду, а также терпению и желанию научить детей легко и красиво танцевать и приобщить к культуре и искусству.

У Софьи Андреевны есть награды. Она поощрена Почетной грамотой главы администрации городского поселения поселок Козлово за творческие успехи, преданность своему делу и культурно-массовую работу в честь празднования 55-летия со дня основания МБУ «Центр досуга городского поселения поселка Козлово». Ее творческий танцевальный коллектив «Непоседы» многократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей. Это международный конкурс-фестиваль «Парад планет», Тверской конкурс-фестиваль хореографического искусства «Надежда». Коллектив награжден Благодарственным письмом главы Конаковского района за активное участие в седьмом районном фестивале национальных культур «Единение», имеет диплом участника фестиваля хореографического искусства «Танцевальный микс».

Наталья Анатольевна СЕРГЕЕВА, директор муниципального бюджетного

учреждения «Районный методический центр Дворец культуры «Современник»

муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.

Наталью Сергееву знают все. Из 37 лет трудового стажа культуре отдан 31 год. В должности директора РМЦ ДК «Современник» работает с 2014 года. В 2013 и 2018 годах она избрана депутатом Собрания депутатов Конаковского района. Своей профессиональной деятельностью она вносит большой вклад в развитие культуры Конаковского района и Тверской области.

Наталья - из музыкальной семьи: мама хореограф, ветеран труда, всю жизнь работала в отрасли «культура». Отец музыкант, баянист, более 30 лет отработал в учреждениях культуры. После окончания школы Наталья поступила на работу в отдел культуры поселка Максатиха и на заочное отделение Калининского культпросветучилища. После переезда семьи в Крым перевелась на очное отделение Крымского культпросветучилища, которое закончила в 1984 году. В 1988-м поступила в Московский государственный институт культуры, который закончила в 1992 году. Специальность – менеджер-постановщик культурно-досуговых программ.

После переезда в город Конаково работала директором районного Дома культуры, исполняла обязанности заведующим отделом культуры администрации Конаковского района. Получила дополнительное образование – муниципальный служащий в Северо-Западной Академии государственной службы.

В 2002 году возглавила впервые созданную в Конаковском районе независимую телекомпанию «ТВК», сначала в должности главного редактора, а с 2008 года – в должности генерального директора. За 10 лет работы телекомпания «ТВК» и лично Н. Сергеева неоднократно побеждали в различных фестивалях и конкурсах областного и российского уровня. Удостоена знака «Золотое перо тверской журналистики». В 2011 году параллельно возглавила СМИ «Авторадио Завидово».

В 2014 году назначена директором вновь созданного МБУ РМЦ ДК «Современник» МО «Конаковский район». За семь лет проделана огромная работа по восстановлению и укреплению как материально-технической базы Дворца культуры, так и сохранению и преумножению творческого потенциала. Освоено более 15 миллионов средств на ремонт зрительного зала, сцены, аудиторий для занятий творческих коллективов, обновлено световое и звуковое оборудование. ДК оборудован системами видеонаблюдения, рамкой безопасности, современной системой оповещения людей при пожаре.

Творческий коллектив пополнился новыми перспективными работниками, это руководитель образцового театра «Теремок» О.А.Бардакова, студии бального танца «Мэри Дэнс» М.В.Сокрутницкая, заслуженный работник культуры Р.Н.Смирнова и ее народный ансамбль «Завалинка», народный хор русской народной и казачьей песни «Русь», студии ЗОЖ «Обаяние», хор «Северяночка» и многие другие. Реализован уникальный проект по созданию сводного хора Конаковского района, по проведению муниципального конкурса «Человек года». Сегодня в ДК «Современник» самодеятельным художественным творчеством занимаются более 600 человек.

С 2014 года ДК является площадкой для проведения международного фестиваля «Волжский хоровой собор», регионального фестиваля театральных коллективов «Театральная весна», региональных этапов фестиваля по программе «Доступная среда». Для проведения таких масштабных мероприятий в ДК «Современник» созданы все условия: зрительный зал на 550 мест, аудитории для размещения творческих коллективов, звуковое, световое, видеопроекционное оборудование. С 2018 года ДК «Современник» - участник региональной программы «Виртуальный концертный зал».

Сотрудники и руководители творческих коллективов постоянно повышают профессиональную квалификацию на профильных курсах в Тверской и Московской областях. Народные и образцовые коллективы Дворца культуры: ансамбль гармонистов «Завалинка», детский театр «Теремок», а с 2020 года народный хор «Русь» – постоянные участники региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, проектов. Благодаря развитию внебюджетной деятельности в ДК «Современник» выдерживается средний уровень заработной платы по отрасли «Культура» в Тверской области.

Наталья Анатольевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением в своем коллективе, среди работников культуры и жителей города Конаково и Конаковского района. За долголетний труд на поприще культуры поощрена рядом наград. Она является Почетным работником культуры и искусства Тверской области, в ее копилке - Почетная грамота и Благодарность губернатора Тверской области, Почетная грамота Комитета по делам культуры Тверской области, главы г. Конаково, главы Конаковского района (неоднократно), Благодарность Законодательного собрания Тверской области, диплом победителя районного конкурса «Человек года-2015» в номинации «Профессиональный долг».

Виктория Викторовна МАЛЫШЕВА, заведующий досуговым отделом

МБКПУ «Конаковский городской ДК имени Воровского».

Виктория Викторовна работает в ГДК им. Воровского с сентября 2007 года в качестве заведующего досуговым отделом. За время работы она показала себя высококвалифицированным специалистом, обладающим высокой работоспособностью, целеустремленностью, постоянно повышает свой профессиональный уровень.

Проводимые ею мероприятия пользуются большим успехом. Особенно общегородские праздники «Яркие огни городской ёлки», «Здравствуй, Масленица!», «Зимние забавы», корпоративные вечера «Вместе работаем, вместе отдыхаем», конкурсы «Мисс Конаково» и «Мини мисс Конаково».

В работе Виктория постоянно использует современные методы проведения культмассовой работы, умеет работать с публикой любого возраста. При подготовке к мероприятиям проявляет инициативу, предлагает новые идеи, которые используются при создании программ. Виктория зарекомендовала себя как отличный специалист в области подготовки досуговых программ для разновозрастной аудитории. Она пользуется уважением и авторитетом как у трудового коллектива ГДК им. Воровского, так и у жителей города.

Ну и стоит добавить, что нашу замечательную Вику знают и любят все конаковцы. Она – одна из самых популярных жителей города Конаково и культурных работников города и района.

Наталья Григорьевна ЧИСТОВА, руководитель кружка МКУ «Ручьевской сельский Дом культуры».

Наталья Григорьевна работает в Ручьевском Доме культуры с 2008 года. За годы работы проявила себя как творческая натура, чуткий и отзывчивый человек. Своей работой с кружковцами Наталья Григорьевна старается поставить каждого в ситуацию успеха, чтобы ребёнок почувствовал и увидел результаты своего труда. Ровные и доброжелательные отношения с окружающими, желание заинтересовать детей в развитии творческих способностей, умение создать атмосферу взаимопонимания и сердечности привлекают детей и взрослых в творческие коллективы Ручьевского СДК.

В зависимости от возможности Наталья Григорьевна успешно применяет различные методы обучения детей и взрослых, которые посещают Дом культуры. Наталья Григорьевна очень активный и деятельный человек в подготовке и проведении мероприятий Дома культуры. За время своей работы в ДК Наталья Григорьевна постоянно принимает участие в выставках народного творчества, которые проходили в Дни города Конаково и в Ручьевском СДК.

Она имеет творческие награды: диплом главы района, грамоту отдела культуры, дипломы районного фестиваля искусств «Конаковские огни». За трудолюбие и целеустремлённость, увлечённость, требовательность к себе Н.Г.Чистова пользуется уважением коллектива и населения Ручьевского сельского поселения.