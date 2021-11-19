САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА В КОНАКОВСКОМ БОРУ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ



Есть такая поговорка: «Лес рубят - щепки летят», она означает, что любое сложное и ответственное дело требует каких-то жертв и придется мириться с побочными эффектами. Эти слова можно отнести и к санитарной рубке, которая на протяжении двух сезонов проходила на территории конаковского бора и вызвала негатив у местных жителей.

Их можно понять, ведь состояние нашей «зелёной жемчужины» волнует всех. Не стоит объяснять, что бор – это «лёгкие» нашего города, и именно он даёт нам силы и здоровье в этот тяжёлый период. Во время пандемии коронавирусной инфекции сотни конаковцев ежедневно гуляют здесь и восстанавливают свои лёгкие после болезни или просто дышат насыщенным хвойными фитонцидами воздухом.

Наш корреспондент встретилась в заснеженном бору с лесничим Вяземского участкового лесничества Конаковского отдела лесного хозяйства ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» Константином Петровичем Голышевым. Опыт его работы – почти 42 года на различных должностях, связанных с лесным хозяйством страны.

Он рассказал, что общая площадь всего ООПТ (Особо охраняемой природной территории), памятника природы регионального значения «Лесопарк Конаковский» – более 300 га. Площадь его северной части (94-го квартала Гослесфонда, которую в народе называют конаковский бор), составляет 134 га, а уборка разрешена лишь на 85 гектарах. Этой зимой заканчиваются работы по санитарной вырубке сухостойных и поврежденных короедом деревьев. До 13 января 2022 года местный подрядчик должен выполнить весь объём, запланированный по договору с министерством лесного хозяйства. Конаковцев волнует состояние бора, в местных соцсетях то и дело появляются фото спиленных деревьев и гневные отклики.

В прошлом году мы уже публиковали статью о ситуации в конаковском бору, в которой этот опытный специалист также на месте показал нам заражённые деревья, их спилы и пни и по каждому дал пояснение. В этот раз мы встретились с Константином Петровичем у шлагбаума и прошли через весь бор до места, где в этот день велись работы. Лесничий рассказал, что уборка деревьев проходит, как и в прошлом зимнем сезоне, согласно правилам выборочной санитарной рубки, которую проводит ИП Еремеева С.И. Производится уборка сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев рабочими с помощью техники.

По дороге Константин Петрович показал все примеры сосен, которые нужно убирать. Если с сухостойными деревьями все понятно, то ветровальные и буреломные сосны - это деревья, повреждённые шквалистым ветром, бурей. Полностью поваленные деревья называются буревалом или ветровалом, а оставшиеся стоять на корню с обломанной верхней частью ствола или ветвями - буреломными. У них часто зелёная хвоя, но корни повреждены корневой губкой. Такой пень можно раскрошить рукой. А люди, увидев упавший ствол с зелеными ветками, могут подумать, что он не сухостой. По таким упавшим деревьям лесники придумали свой секрет - под его корневую лапу при спиле подкладывают метровую чурку. Ведь после спила поваленного ветром дерева его пень часто встаёт на место, и трудно доказать, что оно упало само, а не спилено в стоячем положении.

А ведь лесничий отчитывается за каждое дерево и может пометить только определённый процент деревьев в определённом квадрате, потому что в бору разрешены только выборочные санитарные рубки. Сырые деревья тоже нельзя убирать, даже если они мешают, только сухостой. После удаления больных деревьев бор восстанавливается сам, на этом месте вырастают новые, в основном это ёлки, которые более теневыносливы.

На мой вопрос о том, почему не все упавшие деревья вывозятся, Константин Петрович ответил:

- Во-первых, санитарная рубка проходит не во всём бору, а только в определённых выделах в определённых кварталах. Во-вторых, многие из них уже сгнили и стали питательным субстантом для молодой поросли. После санитарной вырубки будет проведена доочистка территории с сжиганием неубранных лежащих деревьев. А сейчас до нового года надо успеть убрать заражённые короедом деревья.

Не вошли в санитарную рубку берёзовые выделы и молодые сосняки и ельники. Там пока идёт естественное природное обновление. Нам хотя бы сейчас привести в порядок эти выделы 94 квартала, где в основном гуляют люди, чтобы больные деревья не упали им на голову, - отметил лесник. – Все больные деревья все равно невозможно убрать, тем более что санитарная рубка здесь не проходила много лет, и территория запущена.

Рабочие после спиливания помеченных лесничим деревьев собирают и сжигают ветки, заражённую короедом кору, гнилые стволы и небольшие деревья, чтобы уничтожить личинки жука-короеда. Такие деревья имеют здоровую сердцевину, но вся кора у них съедена. Перемещать же порубочные остатки на открытое место очень затратно, да и ковшами можно повредить настил и молодую поросль. Крупные стволы вывозят и продают на дрова и иные нужды, чтобы оплатить труд рабочих. Продавать же на строительство такой материал, заражённый короедом, бессмысленно.

Также местные защитники бора, такие как основатель и координатор Конаковского районного экологического клуба Алла Фомина-Рогинская, постоянно наблюдают за ситуацией в бору. Но в любом случае хорошо, что наши жители беспокоятся за свой бор. Любой гражданин при сомнениях в действиях рабочих может обратиться в природоохранную прокуратуру.

Мы спросили у К. Голышева:

- Константин Петрович, скоро любимый всеми россиянами праздник – Новый год. Были случаи, когда задерживали местных жителей за спиленные в наших лесах ёлочки, какие штрафы им присудили?

- В прошлом году житель посёлка Энергетик срубил ёлку в 97 квартале, за что был задержан сотрудниками полиции, он возместил ущерб лесному хозяйству в размере 4 с лишним тысячи и заплатил за административное нарушение 4 тысячи. Так что ёлочка обошлась ему свыше 8 тысяч рублей.

В общем, «в лесу родилась ёлочка», в лесу пусть и живёт, тем более, современные искусственные ёлки трудно отличить от живых.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.