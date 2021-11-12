В Тверском государственном техническом университете откроют военный учебный центр

На базе Тверского государственного технического университета будет действовать военный учебный центр - структурное подразделение по военной подготовке студентов (ранее – военные кафедры). Решение о его открытии утверждено на заседании Коллегии Министерства обороны РФ, которое провёл руководитель ведомства Сергей Шойгу.

Для размещения военного учебного центра в ТвГТУ выделены помещения, территории под строевой плац, тактическое поле, стоянки вооружения и военной техники. В настоящее время выполнен капитальный ремонт помещений, все аудитории оснащены всем необходимым, включая мультимедийную технику, подготовлен электронный тир, строевой плац.

В центре предполагается готовить сержантов и солдат запаса для воздушно-космических сил по трем специальностям: авиационный механик беспилотных летательных аппаратов, командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов, оператор радиотехнических средств управления зенитными ракетами большой и средней дальности. Первый набор из 108 человек будет осуществлен 1 сентября 2022 года.

Двухгодичное обучение в ВУЦ одновременно с освоением основной образовательной программы в университете будут проходить студенты – очники второго и третьего курса, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета. В конце такого обучения студентов ждут месячные военные сборы и получение военных билетов. Таким образом, они за два года пройдут военную подготовку в университете и далее на срочную службу призываться не будут.

Сегодня Тверская область активно взаимодействует с Министерством обороны Российской Федерации. В областном центре в рекордные сроки построены новый комплекс Тверского суворовского училища, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история».

Верхневолжье стало первым регионом в стране, где реализуется пилотный проект по реновации военкоматов. Договоренность об этом была достигнута летом 2021 года на встрече Министра обороны РФ Сергея Шойгу и Губернатора Игоря Рудени на площадке Тверского суворовского военного училища.

Также в рамках сотрудничества реализуется сразу несколько крупных проектов по строительству объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Это новый детский сад в городе Вышний Волочёк, крытый футбольный манеж, гребная база в Твери, детские поликлиники в Твери, Торжке и Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области