Новый двухэтажный вагон-ресторан Тверского вагоностроительного завода может эксплуатироваться на железных дорогах Евразийского экономического союза

Тверскому вагоностроительному заводу (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передан сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза на вагон-ресторан модели 61-4525. Документ вручен представителям ТВЗ в рамках проходившей в Москве «Транспортной недели». Сертификат позволяет без ограничений эксплуатировать вагоны на территории стран Евразийского экономического союза – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

Вагон-ресторан предназначен для эксплуатации в поездах, состоящих из двухэтажных вагонов нового модельного ряда. Он проектировался исходя из анализа опыта эксплуатации вагона предыдущего поколения, созданного на ТВЗ в 2013 году.

В основе нового вагона-ресторана усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон на втором этаже. Использование пневматической подвески позволяет обеспечить плавный ход вагона.

На первом этаже располагаются кухня, моечное отделение и бар на четыре места, на втором – обеденный зал на 36 посадочных мест. Впервые здесь предусмотрена возможность для проезда пассажиров по билету. В вагоне-ресторане имеются багажные полки и стеллаж для крупногабаритного багажа.

«Новый вагон-ресторан создан при взаимодействии с ФПК и с учетом новой концепции питания пассажиров», – отметил технический директор Тверского вагоностроительного завода Алексей Могучев.

Ожидается, что вагоны-рестораны будут производиться в интересах национального российского пассажирского железнодорожного оператора, Федеральной пассажирской компании, в рамках заключенного договора на поставку до 2025 года 3730 вагонов различных типов. Он был подписан на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году при участии Губернатора Игоря Рудени.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших десяти лет», - подчеркнул на церемонии подписания договора Игорь Руденя.

Первый вагон-ресторан планируется передать Федеральной пассажирской компании уже в ближайшее время, а начало серийного выпуска этой техники запланировано на 2022 год.

Всего с момента вступления в силу технического регламента Таможенного союза в области железнодорожного транспорта Регистр сертификации выдал ОАО «ТВЗ» более 90 сертификатов соответствия и зарегистрировал более 30 деклараций о соответствии.

Пресс-служба Правительства Тверской области