В Тверской области по нацпроекту отремонтировано 28 км одной из главных туристических магистралей Торжок – Осташков

В 2021 году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 28 км автодороги Торжок – Осташков, которая является главным туристическим маршрутом к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни.

Туристическая значимость – один из критериев, на основании которых по поручению Губернатора Игоря Рудени формировался перечень объектов программы дорожных работ.

По мнению главы региона, качественная дорожная сеть – это важное условие развития экономики, повышения качества жизни и формирования комфортной среды в районах, городских и муниципальных округах Верхневолжья.

Региональная автомобильная дорога Торжок – Осташков соединяет между собой северо-западные районы тверского региона, а также обеспечивает их связь с федеральными трассами М-10 «Россия» и М-11 «Нева». По дороге проходят маршруты пассажирских и грузовых перевозок.

Ранее по нацпроекту было отремонтировано 30 км трассы. В 2021 году ремонт выполнен в Кувшиновском районе на двух участках: с 39 км по 51 км и с 53 км по 68 км.

На объекте применялась технология регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие сначала отфрезеровали, после чего устроили выравнивающий слой из органоминеральной смеси, затем - два слоя асфальтобетона, причем верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также на объекте выполнена расчистка полосы отвода, укрепление обочин, установка барьерного ограждения и дорожных знаков, автобусных павильонов, разметка термопластиком. Перед городом Кувшиново обустроили площадку отдыха для водителей.

В 2022-2023 годах ремонт дороги будет завершен на всем протяжении.

Пресс-служба Правительства Тверской области