В Тверской области напишут Краеведческий диктант

27 ноября в научной библиотеке им. А. М. Горького в Твери и в центральных библиотеках районов и округов Верхневолжья пройдет II областная культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант» – «Тверской Парнас».

Темой «Краеведческого диктанта-2021» стала литературная жизнь Верхневолжья. Диктант – это возможность оценить свои знания в литературном краеведении, мотивировать жителей Тверской области к изучению истории и культуры своей малой родины.

Диктант включает 20 тестовых заданий разной степени сложности с вариантами ответов. Авторами-составителями вопросов выступило профессиональное библиотечное сообщество при поддержке постоянных партнеров акции – отделения Российского исторического общества в Твери и областного краеведческого общества.

Участниками акции могут стать все желающие в возрасте от 14 лет, владеющие русским языком.

Ответить на вопросы можно как в онлайн, так и очном форматах. Центральной площадкой станет Большой читальный зал Тверской областной научной библиотеки им. А. М. Горького.

Полный список площадок доступен на http://tverlib.ru/upload/medialibrary/39e/ploschadki_kd_2021.pdf

Пресс-служба Правительства Тверской области