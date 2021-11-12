В Тверской области для самозанятых снизили ставку по займам до 1% годовых

Фонд содействия предпринимательству Тверской области снизил ставку по займам для самозанятых жителей до 1%. Обновленные условия начали действовать с 23 ноября 2021 года. Займы со сниженными ставками выдают в рамках государственной поддержки бизнеса.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года. По мнению Губернатора Игоря Рудени, одним из преимуществ его введения является возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса. Кроме того, переход на этот налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателям сократить расходы на налоговые платежи.

Теперь самозанятые могут получить заём под 1% на сумму от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей и на срок до 24 месяцев. При этом заём на сумму до 250 тыс. рублей предоставляется без залога и поручительства. Таким образом, самозанятым выгоднее приобретать необходимое для работы оборудование через заём, чем откладывать деньги, поскольку ставка по займу намного ниже инфляции.

Возможностями господдержки заинтересовался самозанятый Илья Харитонов – видеооператор.

«Честно говоря, я не сразу поверил, что такое возможно. Это настоящая эффективная поддержка, особенно для начинающих собственное дело», – считает Илья.

«Мы понимаем, что в начале предпринимательского пути сложнее всего сделать первый шаг. С такими мягкими условиями займов это становится намного проще», – отметил генеральный директор Фонда содействия предпринимательству Тверской области Ян Салюков.

Оставить заявку на оформление займа можно по телефону (8822) 78-78-58, на сайте Мойбизнес69.рф или непосредственно в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14.

Сотрудники Центра помогут оформить документы и проконсультируют по всем вопросам.

Пресс-служба Правительства Тверской области