Жителей и гостей Верхневолжья приглашают на премьеру в Тверской академический театр драмы

26, 27 и 28 ноября Тверской академический театр драмы приглашает жителей и гостей Верхневолжья на премьеру спектакля «Как важно быть серьезным» в постановке режиссёра из Санкт-Петербурга Бориса Гуревича.

Комедия поставлена по последней пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», которая была написана в 1895 году на творческом пике писателя. В ней есть место любви, дружбе, парадоксальным ситуациям, нетривиальным человеческим отношениям.

«Текст пьесы – легкий, смешной текст – легкий, смешной, парадоксальный, и сам является и произведением искусства, и творческим завещанием драматурга. Уверен, что любой достойный русский академический театр должен иметь на своей сцене такую драматургию. Безусловно, я рад и благодарен, что вновь ставлю в Твери, с полюбившимися мне актерами», - отметил режиссер спектакля Борис Гуревич.

В спектакле заняты ведущие и молодые артисты драмтеатра: Сергей Бескакотов, Никита Бахметьев, Константин Василенко, Татьяна Лугачева, Яна Голубева, Дарья Осташевская, Евгения Голубева, Алексей Майский.

Пресс-служба Правительства Тверской области