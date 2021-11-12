Эксперты увидели большие перспективы развития деревообработки в Тверской области

Эксперты считают, что Тверская область, обладающая значительными лесными ресурсами и объективными логистическими преимуществами, способна последовательно укреплять свои позиции на рынке глубокой переработки древесины.

«Потенциал лесной отрасли в Тверской области долгое время был недооценен. А мировая практика показывает, что качественная конечная продукция из древесины имеет хорошую цену. Поэтому очень важно, что губернатор Игорь Руденя и Правительство Тверской области активно предлагают инвестиционные площадки региона для реализации новых проектов в деревообрабатывающей промышленности, а также инструменты развития действующих производств», – отмечает председатель Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области, депутат Законодательного Собрания Тверской области Руслан Лебедев.

По его словам, внимание к возможностям Тверской области такого крупного инвестора, как «Сегежа групп», занимающего лидерские позиции на мировом рынке деревообработки, говорит о больших перспективах Верхневолжья в развитии этого направления.

«Это положительный сигнал для бизнеса, показывающий, что в Тверской области можно и необходимо развивать высокотехнологичные производства, способные успешно конкурировать как на российском, так и на международном рынке», – считает Руслан Лебедев.

Эксперт отметил высокий уровень экологической ответственности инвесторов и акцентировал внимание на востребованности экологически безопасных упаковочных материалов из бумаги, которые будет выпускать новое производство в Тверской области.

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков подчеркнул, что региональная власть предоставляет деловым партнерам качественную инфраструктуру.

«В том числе не забыт вопрос об удобном графике общественного транспорта, что очень важно для привлечения работников на новые производства. Это еще один инструмент формирования комфортных условий для привлечения инвестиций». – отметил Владислав Шориков.

По его мнению, комплекс мер поддержки инвесторов в Тверской области в настоящее время поднят на высокий уровень, который позволяет региону вести конкурентную борьбу за новые проекты.

Напомним, 24 ноября губернатор Игорь Руденя провел заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Рассмотрены вопросы о поддержке инвестиционных проектов в сфере деревообработки. Компания «Сегежская упаковка – Центр» построит в Тверской области предприятие по производству экологически чистой бумажной упаковки и получит от региона пакет преференций в качестве резидента инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Компания «Дискавери-Пено» вложит средства в модернизацию Пеновской деревообрабатывающей фабрики. Проект включен в перечень приоритетных для региона. Эти две площадки приведут в регион 3 млрд рублей инвестиций, создадут 350 новых рабочих мест и нарастят объемы производства в важной для Верхневолжья сфере глубокой переработки древесины.