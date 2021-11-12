Губернатор Игорь Руденя поздравил епископа Ржевского и Торопецкого Адриана, удостоенного Президентом России ордена Дружбы

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, активную просветительскую деятельность орденом Дружбы награжден епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. С наградой архиерея поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На государственном уровне по достоинству оценены Ваши многогранные труды, связанные с сохранением духовно-нравственных и культурных традиций нашего народа. Не сомневаюсь, что Ваши пастырская мудрость, щедрое сердце, искренняя преданность идеалам Православия будут и впредь вносить важный вклад в развитие Верхневолжья», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан родом из Москвы. В клир Тверской епархии был принят в 1993 году. В 2011 году избран епископом Бежецким. Затем решением Священного Синода назначен на новобразованную Ржевскую кафедру.

Епископ Адриан является преподавателем кафедры теологии Тверского государственного университета.

Благодаря епископу Адриану со дня основания Ржевской епархии построено 17 храмов и 13 часовен. Проводится большая работа по духовно – нравственному воспитанию молодежи, оказанию помощи нуждающимся.

Во всех благочиниях Ржевской епархии созданы пункты продуктовой и вещевой помощи для семей с невысоким доходом. С 2019 года проводится акция «Корзина доброты» по оказанию поддержки малоимущим пенсионерам.

В 2017 году епископом Адрианом инициировано строительство духовно-просветительского центра. Там проходят встречи, беседы и семинары с педагогическим сообществом епархии для выработки единых подходов в воспитании подрастающего поколения.

Ржевская епархия является организатором Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной научно-практической конференции «Пастырь добрый», которая собирает представителей духовенства, историков, философов, деятелей культуры из разных регионов России и из-за рубежа.

Пресс-служба Правительства Тверской области