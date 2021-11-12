На предприятиях Тверской области проверяют исполнение постановления об обязательной вакцинации сотрудников против коронавируса

В Тверской области 24 ноября специалисты Роспотребнадзора провели рейды по соблюдению требований постановления Главного государственного санитарного врача региона об обязательной вакцинации против коронавируса отдельных категорий граждан. Проверки затронули предприятие сферы общественного питания и производство в Твери.

Обязательная вакцинация отдельных жителей введена в Верхневолжье 18 июня 2021 года. В октябре расширен перечень категорий граждан, которые должны в обязательном порядке пройти иммунизацию. При этом вакцинацией должны быть охвачены не менее 80% от общей численности сотрудников организаций, на которые распространяется постановление.

Это решение направлено на сдерживание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции без введения ограничений работы предприятий, малого и среднего бизнеса, учреждений социальной сферы.

Так, введена обязательная вакцинация против коронавируса для коллективов организаций с численностью работников более 100 человек.

200 человек сегодня трудится на Тверской швейной фабрике. Из них более 160 специалистов вакцинированы либо имеют медотвод, либо недавно переболели covid-19.

«На сегодняшний день у нас вакцинацию прошли 81,5% человек от общего числа сотрудников. Регулярно на предприятии проводится вакцинация и ревакцинация. Мы приглашаем медиков для удобства наших работников. Ближайшая вакцинация на предприятии запланирована 3 декабря», – сообщила директор по производству Тверской швейной фабрики Татьяна Виноградова.

16 из 18 сотрудников привиты в тверском ресторане «Старый чемодан». Здесь также проведена комплексная проверка.

«В ходе контрольных мероприятий мы проверяем соблюдение дезинфекционного режима в организациях, у сотрудников – паспорта вакцинации. Сегодня провели два таких рейда и убедились в соблюдении требований постановления Главного санитарного врача», – прокомментировала итоги рейда ведущий специалист эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Тверской области Анна Куликова.

В Тверской области помимо предприятий с численностью работников более 100 человек обязательная вакцинация против коронавируса введена для жителей региона, оказывающих финансовые и страховые услуги, осуществляющих курьерскую деятельность, для сотрудников почтовой связи, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, в том числе фитнес-центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, сферы бытовых услуг (прачечных, химчисток).

Постановление распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими, досуговыми, развлекательными, зрелищными и иными мероприятиями, а также предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.

Организациям, где привито менее 80% от общего числа сотрудников, грозит штраф до 500 тыс. рублей (на юридическое лицо) или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Постановление не распространяется на жителей региона, имеющих противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области