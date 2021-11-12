В столице Верхневолжья пройдёт VI Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Тверская Феерия»

С 30 ноября по 3 декабря в Тверском государственном цирке пройдёт VI Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Тверская Феерия». В нём примут участие свыше 300 представителей 52 цирковых коллективов из разных регионов страны.

Участниками фестиваля станут цирковые артисты из Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского и Краснодарского краёв, Республики Беларусь, Санкт-Петербурга и Москвы.

1 и 2 декабря пройдет фестивальный конкурсный отбор. В состав жюри вошли ведущие специалисты циркового искусства, руководители профильных образовательных учреждений. Возглавит жюри заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Грузии, обладатель приза «Золотой клоун» международного циркового фестиваля в Монте-Карло Гия Эрадзе.

3 декабря в 14.00 в Тверском цирке состоится Гала-представление.

Организаторы фестиваля – Тверской колледж культуры имени Н.А.Львова и Тверской государственный цирк при поддержке Российской государственной цирковой компании и Тверского регионального фонда поддержки культуры «Славянский лик». Генеральный партнер фестиваля – продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Пресс-служба Правительства Тверской области