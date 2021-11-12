На Тверском вагонзаводе будут производить новые типы вагонов

Новый концепт капсульного вагона с планировочным решением в виде елочки, которые будут производить на Тверском вагоностроительном заводе, был представлен в рамках выставки «Транспортная неделя 2021» в Москве. Его макет выполнен в габарите Т и отличается от предыдущих версий не только необычным интерьером, но и размерами.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня ТВЗ является лидером вагоностроения. На заводе обеспечен портфель заказов, что позволяет гарантировать стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона.

«Елочка» - третья концепция некупейного вагона, разработанная в рамках создания нового подвижного состава.

Концепт «ёлочка», разработанный по заказу Трансмашхолдинга в национальном центре промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ., получил свое название из-за особого размещения спальных мест: капсулы располагаются по диагонали по отношению к проходу.

В макете представлены два варианта использования пространства: персональная капсула и открытое купе. Индивидуальная капсула отделена стенкой и шторкой от общего коридора, ориентирована на пассажиров, которые путешествуют в одиночку. Второй вариант, открытое купе, рассчитан для поездок с семьей, детьми, большими компаниями. Каждый пассажир в вагоне получает собственный набор зарядных станций для гаджетов, вешалки, настенные карманы и другие вещи, необходимые в дороге. Кроме этого, предусмотрены дополнительные багажные полки под потолком вагона.

Макет первого концепта некупейного вагона – модульный – был продемонстрирован общественности на Казанском вокзале Москвы в 2019 году. В 2020-ом этот вариант некупейного пассажирского вагона для поездов дальнего следования презентовали в новом габарите Т на Павелецком вокзале. Второй макет концепта – капсульный – был представлен в текущем году в рамках туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ.

Габарит Т предполагает увеличенные, в сравнении со стандартным подвижным составом, ширину и длину вагона. Длина пассажирского салона в таком случае увеличивается на 290 см, ширина вагона – на 28 см, спальные места – на 15 см.

«В следующем году мы ставим на производство три типа вагонов в габарите Т, что позволяет нам реализовывать более гибкую их планировку. Вагоны в габарите Т стали шире и длиннее. Исходя из этого, мы получаем дополнительное пространство и сможем размещать дополнительное оборудование в соответствии с пожеланиями нашего заказчика», - рассказал технический директор Тверского вагонзавода Алексей Могучев.

Пресс-служба Правительства Тверской области