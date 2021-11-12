Новые рабочие места для жителей области: на заседании Совета по инвестиционной политике региона поддержаны крупные проекты в деревообработке

24 ноября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Рассмотрены вопросы о поддержке инвестиционных проектов в сфере деревообработки, которые в общей сложности привлекут в регион более 3 млрд рублей инвестиций и создадут около 350 рабочих мест.

«На Петербургском экономическом форуме Президент России Владимир Путин подчеркнул, что инвестиционный потенциал есть у каждого региона и муниципалитета. И очень важно реализовать эти возможности в интересах граждан. Мы последовательно формируем на территории региона дружественный инвестиционный климат. Региональная экономика ориентирована на создание новых рабочих мест. Особое внимание уделяется традиционным приоритетам, один из них - глубокая переработка древесины», – подчеркнул Игорь Руденя.

На заседании одобрено решение о признании компании «Сегежская упаковка – Центр» резидентом инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Это уже третий инвестор, который разместит производство на новой площадке, обеспеченной при участии области инфраструктурой. Здесь планируется построить предприятие по изготовлению экологически чистой бумажной упаковки.

Компания входит в состав одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов «Сегежа Групп», занимающего лидерские позиции на мировом рынке по производству бумажной упаковки. На ПМЭФ-2021 Тверская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией.

Срок реализации проекта – с 2022 по 2027 годы, при этом производство планируют ввести в эксплуатацию уже в августе 2023 года. Планируется, что в результате будет создано свыше 260 новых рабочих мест для жителей региона.

«Поздравляем с вступлением в нашу большую экономическую семью Тверской области. Надеюсь, что с этим проектом у вас возникнут и другие планы на территории Верхневолжья», – сказал Игорь Руденя по итогам решения Совета поддержать инветспроект.

Глава региона отметил: важно обеспечить людям возможность комфортно добираться до работы на новой производственной площадке. Игорь Руденя поручил Министерству транспорта региона при необходимости скорректировать маршруты курсирующих рядом с парком автобусов, синхронизировать их расписание с графиком работы этого и других предприятий, которые будут действовать в «Боровлево 3».

Губернатор также дал поручение региональному Минпрому и службе занятости оказать содействие в наборе персонала для будущего производства. А руководству компании Игорь Руденя предложил провести дни открытых дверей для студентов вузов и колледжей Верхневолжья, чтобы привлечь на производство молодых специалистов.

«Планируем размещение в «Боровлево-3» масштабного предприятия по выпуску экологичной бумажной упаковки, для производства которой не используются вредные добавки. Это весомый проект для «Сегежа Групп», и поддержка государства для нас очень важна. Отдельная благодарность Губернатору за решение по транспортной доступности предприятия для будущих сотрудников», – сказал по итогам заседания вице-президент по коммерческой деятельности «Сегежа Групп» Александр Харитонов.

Также на заседании одобрено включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области расширение производства Пеновской деревообрабатывающей фабрики.

Проект компании «Дискавери-Пено» по модернизации фабрики включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации в области освоения лесов. Срок его реализации – до 2026 года, создается 85 новых рабочих мест.

Проект расширения производственной базы фабрики предусматривает приобретение и установку высокотехнологичного современного оборудования, увеличение мощностей: создание линии пиления, 12 сушильных камер, водогрейных установок. Этот этап реализуют уже в апреле-сентябре 2022-го.

«Рады, что нам обеспечена областная поддержка. Благодаря тому, что ранее на федеральном уровне мы вошли в перечень приоритетных инвестиционных проектов, получили лесосеки и реализуем новый проект», – поделился заместитель генерального директора ООО «Дискавери-Пено» Илья Калинов.

Старт реализации на территории региона двух новых крупных инвестпроектов – результат дополнительных мер поддержки лесопромышленного комплекса, которые с этого года внедрены в Тверской области по поручению Губернатора.

Пресс-служба Правительства Тверской области