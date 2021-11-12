Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием труженицу тыла Анну Степановну Соколову

24 ноября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла, жительнице поселка Спирово Анне Степановне Соколовой. С юбилеем Анну Степановну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В военные годы и в мирное время Вы честно трудились, подавали пример стойкости и верности долгу. Ваши воспоминания о Великой Отечественной войне, годах восстановления страны, жизни тверской земли – бесценное богатство нашей истории. Спасибо Вам за десятилетия самоотверженной работы во благо Родины», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Вся трудовая деятельность Анны Степановны связана со Спировским районным узлом связи, где она, начиная с 1939 года работала телефонисткой, сортировщицей, почтальоном, оператором.

Анна Степановна награждена медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». В 1967 году ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Пресс-служба Правительства Тверской области