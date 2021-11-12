Еще семи предприятиям Тверской области предоставят поддержку по программе «Оборотный капитал»

Семи компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 23 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Льготные займы предоставляются Фондом развития промышленности Тверской области в рамках регионального пакета мер поддержки для бизнеса, принятого весной 2020 года с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Глава региона считает приоритетом сохранение рабочих мест, обеспечение стабильной работы и развития предприятий, малого и среднего бизнеса Верхневолжья.

На заседании была поддержана заявка компании хлебопекарной отрасли «Знатные хлеба», которая имеет три филиала - Бежецкий, Ржевский и Осташковский. В июне этого года в ходе рабочей поездки в Бежецкий район Игорь Руденя посетил местный хлебокомбинат, где главе региона рассказали о планах по запуску новой линии по производству панировочных сухарей. Тогда Губернатор поручил профильным Министерствам региона оказать содействие в реализации проекта. Часть средств льготного займа пойдёт на обновление оборудования.

Заявка на предоставление льготного займа также одобрена ООО «Стекольный завод 9 Января». Вышневолоцкое предприятие изготавливает оригинальную и типовую стеклотару для любых типов напитков. В год там производят 225 млн единиц продукции.

Поддержка будет оказана производителю оборудования для сельскохозяйственной техники и твёрдотопливных котлов – ООО «МФ РУС». Производственная площадка предприятия расположена в Торжке.

Кроме того, принято решение об оказании финансовой помощи Тверскому комбинату строительных материалов. В год предприятие выпускает 105,9 тыс. м3 газосиликатных блоков, 16,3 млн штук силикатного кирпича, что составляет значительную долю данной продукции, выпускаемой в Тверской области.

Среди получателей льготного займа - производитель торгового оборудования для подсобных помещений магазинов ООО «Новар», предприятие, изготавливающее комплектующие для железнодорожного транспорта - ООО «Транспортные комплектующие», а также компания Конаковского района «Вино-Гранде».

В общей сложности предприятиям на льготных условиях предоставят 135 млн рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых. Полученные средства компании направят на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства.

Пресс-служба Правительства Тверской области