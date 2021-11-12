Студенты из Тверской области получили гранты за победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Студенты Вышневолоцкого медицинского колледжа Валерий Полубелов и Тверского педагогического колледжа Алена Щеткина стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Всего в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей, который прошел в Нижнем Новгороде, приняли участие более 410 тысяч человек из 67 регионов России. Победителями стали 300 ребят.

Финалисты конкурса «Большая перемена» выполнили ряд заданий, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, общались с экспертами. В итоге победители получили денежные вознаграждения за свои успехи.

Так, Алена Щеткина поощрена за проект, который она реализовала вместе со студентами из других городов, на тему стажировки – в нем рассматривались проблемы образования в сфере профессионального обучения.

«Больше денежного приза радует результат. Участие в таких конкурсах, как «Большая перемена», – это отличная мотивация учиться дальше и достигать новых целей», – прокомментировала свою победу Алена Щеткина.

«Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия позволяют молодежи Верхневолжья продемонстрировать свои знания и активную жизненную позицию.

Ранее на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» проявили себя школьники из Тверской области. В финале одержали победу четверо учащихся средней школы №12 из Вышнего Волочка, гимназий №8 и №12 из Твери. Среди учащихся колледжей победителями стали также студенты Тверского колледжа им. П.А. Кайкова Карина Боборева и Эмиль Аракелян.

Пресс-служба Правительства Тверской области