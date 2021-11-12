Производители Верхневолжья демонстрируют продукцию деревообработки на крупнейшей отраслевой выставке России и Восточной Европы

Тверские производители при поддержке области участвуют в 32-й международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» в Москве. Это крупнейшая отраслевая выставка, которая ежегодно становится главным событием рынка в России и Восточной Европе.

Глубокая деревопереработка – приоритет в развитии ЛПК региона.

«ВТверской области важно переводить деревообрабатывающую промышленность на производство продукции высокой добавленной стоимости. Также необходимо системно поддерживать предприятия, которые реализуют продукцию на экспорт», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На выставке представлен широкий спектр элитной и бюджетной мебели, кухонь, диванов и кресел, мебельной фурнитуры, отделочных материалов, разнообразные предметы интерьера.

На коллективном стенде Верхневолжья демонстрируется продукция компаний «Инканто-А», «Ржевдорс», «Мемотек», «Красный холм мебель», «Yourlook» и «Джокер».

«Это одна из важнейших выставок для нашей отрасли. Значимо, что регион уделяет пристальное внимание развитию деревообрабатывающих предприятий», – отметила генеральный директор ООО «Ржевдорс» Галина Кожаринова.

Участие в международных выставках – один из самых эффективных способов для компаний заявить о себе. Тверской Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» берет на себя расходы по аренде площади, застройке стенда и всем организационным сборам. Компаниям остается только оплатить командировку своего представителя.

Узнать о графике выставок и подать заявку на участие можно на сайте центра «Мой бизнес» МойБизнес69.рф или по телефону 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области