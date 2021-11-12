Госпрограмма по цифровому развитию и информационным технологиям рассмотрена на заседании Правительства Тверской области

Реализация государственной программы Тверской области по цифровому развитию и информационным технологиям до 2027 года рассмотрена на заседании регионального Правительства Тверской области, которое 23 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Цель программы - создание инфраструктуры и ресурсов для ускоренного развития отрасли информационных технологий и связи.

«Эта первая базовая программа цифровой трансформации и цифрового развития нашего региона. Туда войдут и действующие мероприятия, и совершенно новые, которые позволят выйти на более качественный уровень цифровизации. IT-компании, которые работают на территории Верхневолжья, тоже примут активное участие в реализации цифровой трансформации нашего региона. Ключевыми вопросами является – подготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работа учебных заведений, которые будут готовить специалистов», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ после заседания.

Среди направлений «кадрового» блока программы - создание ресурсного центра для повышения квалификации учителей информатики, госслужащих, руководителей предприятий, мероприятия по популяризации IT- специальностей, развитию цифровой грамотности населения, открытие кафедр и лабораторий на базе высших и средне-специальных учебных заведений и другие.

Одной из базовых задач является развитие детского IT-творчества. В Тверской области уже созданы и успешно функционируют детский технопарк «Кванториум», центр цифрового образования «IT-куб» «Яндекс.Лицей». Программой предусмотрено тиражирование этих площадок в муниципалитетах региона.

В программу также включены мероприятия по раскрытию потенциала IT-предпринимателей, совершенствованию инфраструктуры, государственного управления на основе информационных технологий.

Также в программу включены показатели по увеличению процента покрытия сотовой связью автомобильных дорог федерального значения и обеспечению сотовой связью стандарта LTE населённых пунктов.

Пресс-служба Правительства Тверской области