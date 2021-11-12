В Бологое установят стелу «Город трудовой доблести»

23 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен региональный законопроект, касающийся присвоения Бологое почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

С инициативой о присвоении Бологое звания «Город трудовой доблести» выступили местные жители. Игорь Руденя озвучил ее на встрече с Президентом Владимиром Путиным в Кремле летом текущего года.

Решение было принято 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа». Игорь Руденя сообщил об этом на встрече с общественностью Бологовского района во время поездки в муниципалитет в этот день. Соответствующий Указ главой государства был подписан 10 сентября.

«Во исполнение Указа Президента мы подготовили законопроект, который уже сегодня будет направлен в Законодательное собрание региона. Предусмотрена установка в Бологое стелы, будут проводиться ежегодные праздничные мероприятия. Но конечно, прежде всего, это признание заслуг города и его жителей, которые трудились в очень непростое время Великой Отечественной войны. Задача для сегодняшнего поколения – поддерживать статус и уровень Города трудовой доблести», - отметил Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ после заседания Правительства.

Как отметил Игорь Руденя, принятие регионального закона позволит реализовать дополнительные меры по развитию города, сохранению трудовых традиций, патриотическому воспитанию молодёжи.

В Бологое будет установлена стела с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении почетного звания.

Во время празднования Первомая, Дня Победы и Дня города в Бологое будут проходить публичные мероприятия.

В годы Великой Отечественной войны после неудачи фашистов захватить город, вбив «клин» между Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации противника. На узел и город за годы войны было сброшено свыше 3,5 тыс. бомб.

Более 18 тысяч жителей Бологовского района ушли на фронт, свыше 7000 бологовцев не вернулись с войны. На трудовом посту погибло более 1 200 человек. 16 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области