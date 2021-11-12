В Тверской области прошли дни противодействия кибербуллингу

В Тверской области в онлайн и очном формате прошли дни противодействия кибербуллингу. Участие в мероприятиях, организованных детским киберволонтерским центром «Спасибо», приняли порядка 300 школьников.

Проект, реализуемый в Верхневолжье с 2021 года, включает в себя комплекс образовательных мероприятий о поведении несовершеннолетних граждан в ситуациях столкновения с кибербуллингом и буллингом, о том, как помочь сверстникам в данных ситуациях.

Мероприятия состояли из двух треков. В рамках первого участники погружаются в тематику, участвуют в интерактивных встречах. Во втором - учатся организовывать события по данной тематике, развивают необходимые для тренера-организатора компетенции. Все участники, успешно прошедшие второй трек, вошли в состав детского киберволонтёрского центра «Спасибо».

На очных мероприятиях школьники приняли участие в квизе, ответив на вопросы, посвященные буллингу, кибербуллингу и онлайн-волонтерству. В дистанционном формате участники прошли обучение в формате подкастов и видеороликов, они доступны для просмотра по ссылке https://vk.com/s34dobro.

Детский киберволонтерский центр «Спасибо» является победителем грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» Российского движения школьников, реализуемого в рамках проекта «Социальная активность».

Пресс-служба Правительства Тверской области