Двое студентов из Тверского колледжа им. П.А. Кайкова стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей. Всего в нем приняли участие более 410 тысяч человек из 67 регионов России, 600 из них вышли в финал. Победителями стали 300 человек. Среди них – студентка 4 курса Тверского колледжа им. П.А. Кайкова Карина Боборева, обучающаяся по специальности «Пожарная безопасность», и второкурсник Эмиль Аракелян, получающий образование по направлению «Электромонтажник».

Финалисты конкурса «Большая перемена» выполнили ряд заданий, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, общались с экспертами. В итоге победители получили денежные вознаграждения за свои успехи.

«Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», – отметил Президент Владимир Путин в обращении к финалистам и победителям «Большой перемены».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия позволяют молодежи Верхневолжья продемонстрировать свои знания и активную жизненную позицию.

Ранее на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» проявили себя школьники из Тверской области. В финале одержали победу четверо учащихся средней школы №12 из Вышнего Волочка, гимназий №8 и №12 из Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области