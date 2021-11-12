На заседании Правительства Тверской области рассмотрят ход реализации национального проекта «Культура»

Ход реализации национального проекта «Культура» в Верхневолжье рассмотрят 23 ноября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени. Также обсудят приоритетные направления развития отрасли в 2022 году.

Губернатор Игорь Руденя одной из задач в сфере культуры обозначил дальнейшее развитие действующих и реализацию новых проектов, интересных для молодежи, жителей всех возрастов. Еще одно приоритетное направление – укрепление материально-технической базы, ремонт и обновление учреждений культуры.

По национальному проекту заложен ремонт детских театров, в том числе Театра кукол, Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров.

Для домов культуры, детских школ искусств приобретают современную аппаратуру, музыкальные инструменты. Развивается сеть виртуальных концертных залов. Внимание уделяется развитию музейных пространств. Кроме того, в районах открывают модельные библиотеки, ведется комплектование книжных фондов.

Ежегодно талантливая молодежь поощряется стипендиями и премиями Губернатора Тверской области. Отмечаются лучшие сельские учреждения культуры и их работники.

Также в повестку заседания вошли вопросы поддержки молодых семей, сельхозпроизводителей региона. Кроме того, будет рассмотрен проект Закона «О городе Тверской области, удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 10 сентября 2021 года Указом Президента Владимира Путина такое звание присвоено городу Бологое.

Пресс-служба Правительства Тверской области