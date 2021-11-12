Тверская область – в числе победителей V летней Спартакиады молодежи России

В Министерстве спорта РФ прошло награждение победителей V летней Спартакиады молодежи России. Команда Тверской области в соревнованиях по боевым искусствам, которые проходили в рамках Спартакиады, заняла первое место в группе регионов с численностью населения до 2 миллионов человек.

В Тверской области создаются условия для развития спорта, привлечения населения к занятиям физкультурой.

«Занятия спортом воспитывают энергичных людей с твердым характером, готовых добиваться высоких целей. Все это способствует современному развитию Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Спортивные соревнования по боевым искусствам включали шесть видов спорта: айкидо, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, киокусинкай, тхэквондо (ИТФ), ушу.

Спортсмены Тверской области участвовали в трех дисциплинах единоборств - всестилевое каратэ, джиуджитсу и ушу. Представители Верхневолжья завоевали 11 медалей различного достоинства, по сумме баллов став победителями.

Всего в состязаниях приняли участие 1117 человек из 72 регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области