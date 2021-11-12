«Транспорт Верхневолжья» стал официальным перевозчиком волонтерского движения #МыВместе

«Транспорт Верхневолжья» предоставит каждому волонтеру движения «МыВместе» виртуальную транспортную карту «Волга» для проезда в общественном транспорте. Она будет действовать на всех маршрутах «Транспорта Верхневолжья».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно отмечал деятельность волонтёров регионального штаба «МыВместе». Глава региона поручал оказывать содействие активистам в их работе.

«Волонтёрское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», – считает Игорь Руденя.

Во многом благодаря работе добровольцев во время пандемии коронавируса было организовано обеспечение продуктами и лекарствами людей старшего возраста, многодетных семей.

«Наша команда работала с раннего утра и до поздней ночи. Добровольцы и сегодня продолжают оказывать помощь. Мы благодарны «Транспорту Верхневолжья» за готовность стать нашим официальным перевозчиком. Это поможет волонтерам добираться в любую точку города вовремя и с комфортом», – отметила депутат Государственной думы РФ, руководитель регионального добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Организация «МыВместе» оказывает помощь пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений, НКО в период пандемии. Волонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств гражданам, обратившимся на горячую линию 8-800-200-34-11.

Чтобы записаться в волонтеры и начать помогать людям в своем городе или в своем доме, необходимо оставить заявку на сайте мывместе.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области