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22 ноября Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.
Было представлено исполнение бюджета Тверской области по состоянию на 1 ноября 2021 года. На данный момент доходы региональной казны составляют 70,3 млрд рублей, расходы – 64,2 млрд рублей. В рамках реализации на территории Тверской области национальных проектов большая часть средств предусмотрена на мероприятия в сфере дорожного строительства, демографии, здравоохранения.
На совещании обсуждалось кадровое обеспечение экономики и социальной сферы Тверской области. Главой региона поставлена задача усилить работу по привлечению в отрасли квалифицированных специалистов.
Также рассмотрены обращения граждан, касающиеся ремонта дорог, газификации, медицинского обслуживания населения, лекарственного обеспечения граждан.
Пресс-служба Правительства Тверской области